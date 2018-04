Tien man AS Roma spoelen CL-kater weg tegen Chievo

Roma speelde de laatste 35 minuten met een man minder na rood voor Juan Jesus. Op dat moment was de stand 2-0 door doelpunten in de eerste helft van Patrik Schick en Edin Dzeko. Met een man minder liep Roma nog verder uit via Stephan El Shaarawy en opnieuw Dzeko. Chievo miste bij 2-0 een strafschop via Roberto Inglese. Inglese scoorde in de slotfase wel. Kevin Strootman zat wegens een lichte blessure niet bij de wedstrijdselectie van Roma.



AS Roma blijft door de zege op de derde plaats staan. Stadgenoot Lazio kan zondag bij winst weer op gelijke hoogte komen. Chievo is zeventiende en moet nog strijden voor lijfsbehoud.