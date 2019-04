Tiental Bayern met de schrik vrij in krankzinnig bekerduel

‘Pelé binnen enkele uren uit ziekenhuis ontslagen’

19:34 Pelé is dinsdagavond opgenomen in een ziekenhuis in Parijs vanwege plotseling opkomende koorts. Uit voorzorg wordt hij daar onderzocht. De Braziliaanse televisiezender Globo meldt dat de 78-jarige voetballegende binnen enkele uren uit het ziekenhuis wordt ontslagen.