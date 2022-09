Tijdperk Graham Potter begint moeizaam bij Chelsea, Hakim Ziyech laat grote kans op winst liggen

Met samenvattingHet tijdperk van de nieuwe Chelsea-manager Graham Potter is ronduit moeizaam begonnen, woensdagavond op Stamford Bridge. Tegen Red Bull Salzburg kwam de Londense ploeg niet verder dan 1-1. Invaller Hakim Ziyech was in de slotfase heel dichtbij, maar scoorde niet.

Door Sjoerd Mossou



Met een warm applaus werd Graham Potter ontvangen door het thuispubliek, als de sympathieke en aanraakbare nieuwe manager van Chelsea. Een typische selfmade-man, opgeklommen vanuit de krochten van nota bene het Zweedse voetbal - en dankzij vakwerk bij Swansea City en Brighton & Hove Albion in de Europese top beland.

Maar na precies 22 minuten klonk éérst nog een staande ovatie voor zijn voorganger Thomas Tuchel. Een eerbetoon van de Chelsea-aanhang aan de Duitser die hun club eerder dit jaar nog de Champions League bezorgde, maar die al vroeg in het seizoen werd ontslagen door de nieuwe clubeigenaar Todd Boehly.

Flitsend begon het nieuwe tijdperk van Potter niet bepaald. Chelsea was weliswaar de bovenliggende ploeg in eigen huis, spelend in een klassieke 4-3-3, maar tot grote kansen leidde het lange tijd amper. Red Bull Salzburg plooide ver terug en bleef een helft lang moeiteloos overeind.

Volledig scherm Raheem Sterling © REUTERS

Raheem Sterling

Pas kort na rust brak de wedstrijd enigszins open. Na een snelle aanval over de rechterkant vond Mason Mount de opening aan de overkant, bij Raheem Sterling, die de bal feilloos in de hoek krulde: 1-0.

Het publiek op Stamford Bridge ging er eens goed voor zitten, maar de wedstrijd bleef ook daarna flets. Chelsea oogde veelal fantasieloos, en een kwartier voor tijd was het gelijk. Spits Noah Okafor schoof een lage voorzet achter keeper Kepa, via het been van Chelsea-aanvoerder César Azpilicueta: 1-1.

Stand poule E 1. AC Milan 2-4 (doelsaldo +2)

2. Dinamo Zagreb 2-3 (doelsaldo -1)

3. Salzburg 2-2 (doelsaldo +0)

4. Chelsea 2-1 (doelsaldo -1)

Pas na die gelijkmaker had Potter oog voor Hakim Ziyech. De oud-Ajacied, die deze week terugkeerde in de nationale selectie van Marokko, mocht in de laatste tien minuten invallen om de ban te breken. Ziyech kreeg prompt een grote kans uit een lage voorzet van Armando Broja, maar stuitte van dichtbij op keeper Philipp Köhn.

Na twee wedstrijden heeft titelhouder Chelsea pas één punt in groep E, nadat eerder al met 1-0 van Dinamo Zagreb werd verloren. Die wedstrijd betekende het einde van Tuchel in West-Londen. Bekijk hier de stand in groep E.

Simpele zege AC Milan

AC Milan heeft de eigen fans niet teleurgesteld in San Siro. De landskampioen van Italië won met 3-1 van Dinamo Zagreb. Celtic en Sjachtar Donetsk speelden gelijk in een weinig boeiend duel: 1-1.

AC Milan kwam ondanks het overwicht pas op slag van rust op voorsprong. Olivier Giroud benutte de strafschop: 1-0. Direct in de tweede helft sloeg de thuisploeg opnieuw toe. Alexis Saelemaekers verdubbelde de voorsprong: 2-0.

Toch was het duel nog niet direct gespeeld, want Dinamo Zagreb kwam terug dankzij Miroslav Orsic: 2-1. Toch kwam de zege voor de Italianen nooit in gevaar. Toen Tommaso Pobega de 3-1 maakte, was het duel definitief beslist.

Volledig scherm De spelers van AC Milan vieren de overwinning op Dinamo Zagreb. © AFP

Moeizame zege Real Madrid

Real Madrid heeft ook zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen. In eigen stadion werd RB Leipzig verslagen, 2-0. Beide treffers vielen in de slotfase. Pas in de 80e minuut nam de titelverdediger afstand dankzij een doelpunt van Federico Valverde. In extra tijd zorgde Marco Asensio voor de 2-0.



Zo leek het op een klinkende zege, maar de titelverdediger had de grootste moeite met Leipzig, dat voldoende kansen kreeg maar slordig was in de afronding.

Celtic en Sjachtar eindigt onbeslist

In Polen eindigde het duel tussen Celtic en Sjachtar Donetsk onbeslist. De wedstrijd werd gespeeld in Warschau vanwege de oorlog in Oekraïne. De doelpunten vielen al in de eerste helft. Oud-spits Giorgos Giakoumakis van VVV-Venlo viel na bijna zeventig minuten spelen in, maar kon de ban niet breken voor de Schotten.

Stand poule F 1. Real Madrid 2-6 (doelsaldo +5)

2. Sjachtar Donetsk 2-4 (doelsaldo +3)

3. Celtic 2-1 (doelsaldo -3)

4. RB Leizpig 2-0 (doelsaldo -5)

Volledig scherm Giorgos Giakoumakis tijdens het Champions League-duel met Sjachtar Donetsk. © AFP