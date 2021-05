Tissoudali pakt met AA Gent ten koste van Druijf ticket Conference League

Play-offs Swansea mag blijven dromen van Premier Lea­gue-ren­tree, Danjuma met Bourne­mouth uitgescha­keld

22 mei Swansea City is nog maar één zege verwijderd van een terugkeer in de Premier League. De ploeg uit Wales speelde in de play-offs om promotie met 1-1 gelijk tegen Barnsley en dat was na de eerdere 1-0-uitzege voldoende.