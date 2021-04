Titel voor AC Milan nog wat verder weg na misstap tegen tiental Sampdoria

Ondanks dat Milan in de titelrace recentelijk het nodige terrein verloor ten opzichte van stadgenoot Inter, werd verwacht dat de ploeg wel af zou moeten kunnen rekenen met Sampdoria. Verrassend was het dan ook dat de bezoekers vanaf het begin de dominante ploeg waren. De troepen van Claudio Ranieri kregen in de eerste helft de beste kansen, maar telkens was het Milan-doelman Gianluigi Donnarumma die Milan voor een achterstand behoedde. De thuisploeg kreeg op zijn beurt geen enkel schot tussen de palen.



Een klein kwartier na rust kon de Italiaanse sluitpost zijn elftal niet meer redden toen Theo Hernandez in de fout ging. De Franse verdediger leverde bal knullig in bij Fabio Quagliarella, die de bal over Donnarumma ‘chipte’ en zo zijn 499ste Serie A-wedstrijd opluisterde met een doelpunt. Al gauw was het echter alweer alle hens aan dek bij Sampdoria, toen Adrien Silva zijn tweede gele kaart pakte en de bezoekers het dus nog ruim een halfuur met een man minder moesten stellen.