Titelhouder Chili begint sterk aan Copa América

De ploeg van bondscoach Reinaldo Rueda versloeg het Aziatische land, dat op uitnodiging meedoet aan het Zuid-Amerikaanse kampioenschap, in São Paulo met 4-0. Eduardo Vargas (twee), Erick Pulgar en Alexis Sánchez maakten de doelpunten in Estádio do Morumbi. Voor Sánchez betekende het zijn eerste treffer in vijf maanden tijd. De aanvaller van Manchester United stond sinds eind januari droog, mede door een knieblessure die hem een tijdje aan de kant hield. ‘’Gedurende zes weken voelde ik me slechter dan ooit’', zei de topscorer aller tijden van Chili, die tegen Japan zijn 42e interlandgoal maakte.

Chili won de laatste twee edities van de Copa América, in 2015 en 2016. Beide keren versloeg het Argentinië in de finale via strafschoppen. Japan doet met een jonge en grotendeels onervaren ploeg mee aan het toernooi in Brazilië. Verdediger Yuta Nakayama van PEC Zwolle debuteerde als basisspeler in de nationale ploeg. De 22-jarige Nakayama speelt sinds begin dit jaar voor de eredivisieclub uit Overijssel. De Japanner deed in vier competitieduels mee. Ko Itakura, de 22-jarige middenvelder van FC Groningen, bleef in São Paulo op de bank.