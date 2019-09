Toch geen degradatie voor Duitsland in Nations League

De A-divisie bestaat nu uit de volgende landen: Portugal, Nederland, Engeland, Zwitserland, Italië, Spanje, Frankrijk, België, Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Zweden, Denemarken, Duitsland, Polen, Kroatië en IJsland.



De vier poules in de A-divisie bestaan in de nieuwe opzet uit vier landenteams. De zes groepswedstrijden worden in 2020 in de maanden september, oktober en november afgewerkt. Op de laatste speeldag zullen in elke groep de wedstrijden op dezelfde datum en op hetzelfde tijdstip worden vastgesteld. De loting voor de groepsfase vindt op 3 maart in Amsterdam plaats.