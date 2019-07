Toch geen Europees voetbal voor Arjan Swinkels met KV Mechelen: ‘Heel zuur’

KV Mechelen was een van de clubs die in opspraak kwam in het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal. Opvallend genoeg ging de UEFA er gisteren nog vanuit dat Mechelen gewoon in de groepsfase van de Europa League zou starten. De Europese voetbalunie had al wel gezegd dat het oordeel van het BAS het besluit ongedaan zou kunnen maken. En dat gebeurde ook, bestuurders van de club zijn schuldig bevonden aan competitievervalsing.