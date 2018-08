Toch geen FIFA-schorsing voor Nigeria

André Silva begint bij Sevilla met hattrick

19 augustus André Silva scoorde vorig seizoen slechts twee keer in 24 wedstrijden in de Serie A voor AC Milan, dat hem dit seizoen verhuurt aan Sevilla. In La Liga begon de Portugese spits vanavond in Madrid met een hattrick tegen het gepromoveerde Rayo Vallecano: 1-4.