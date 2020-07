Toch geen overname Newcastle United door Saoedi-Arabië

Een investeerdersgroep onder leiding van het Public Investment Fund van Saoedi-Arabië heeft zich teruggetrokken in de strijd om de overname van Newcastle United. Officieel vanwege ‘het langdurige proces’ en de coronacrisis, maar er was ook veel verzet tegen de verkoop aan de omstreden Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman.

Mohammad bin Salman is nog rijker dan sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, de eigenaar van Manchester City uit Abu Dhabi. Hij wordt door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA echter ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi in Turkije. Diverse mensenrechtenorganisaties wezen Newcastle United op de situatie in Saudi-Arabië nadat de investeringsmaatschappij begin dit jaar zo’n 350 miljoen euro had geboden om een meerderheid van de aandelen in bezit te krijgen.

De investeerdersgroep had al in april een overeenkomst met miljardair Mike Ashley, die 300 miljoen pond (zo’n 350 miljoen euro) zou krijgen. Het wachten was op het jawoord van de Premier League. De fans van Newcastle United hoopten dat hun club door de oliedollars Liverpool en Manchester City konden uitdagen, maar er was ook verzet. Zo eiste Labour-leider Lord Neil Kinnock in juni dat de Britse premier Boris Johnson Saoedi-Arabië weerhoudt van de aankoop van Newcastle United.

Newcastle is sinds 2007 eigendom van Mike Ashley, die onder supporters verre van populair is omdat hij z’n beloftes niet zou nakomen en omdat hij al vaak probeerde de club te verkopen. Ruim een maand geleden diende met de Amerikaanse zakenman Henry Mauriss nog een kandidaat zich aan om Newcastle over te nemen. De mediatycoon heeft naar verluidt zo’n 390 miljoen euro over voor de club die als dertiende eindigde in de Premier League.

Georginio Wijnaldum probeert een opening in te vinden tussen drie spelers van Newcastle United.