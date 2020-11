Tomasson en Toivonen kampioen van Zweden met Malmö FF

Jupiler Pro League Beerschot laat koppositie liggen in waanzinnig doelpunten­feest

7 november In de Belgische competitie heeft Beerschot bij Kortrijk de koppositie laten liggen. Het spectaculaire duel eindigde in 5-5. Twee minuten voor tijd leek Frédéric Frans namens de bezoekers de winnende treffer op zijn naam te brengen (4-5). Diep in de extra tijd zorgde de Australische verdediger Trent Sainsbury (oud-speler onder meer PEC Zwolle en PSV) alsnog voor de gelijkmaker.