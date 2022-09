Topscorer Becker leidt koploper Union naar zege, Bayern houdt na slechte serie vertrouwen in Julian Nagelsmann

Het was alweer de zesde treffer van het seizoen voor de aanvaller, die daarmee topscorer van de Duitse competitie is. Becker gaf 23 minuten daarvoor al de assist bij de openingstreffer van aanvalspartner Jordan Pefok. Becker was dit seizoen zodoende al bij tien doelpunten betrokken: naast zijn zes goals gaf de aanvaller vier assists.

Volledig scherm Sheraldo Becker. © AFP Union Berlin heeft na zeven wedstrijden zeventien punten verzameld, waardoor de subtopper van afgelopen seizoen knap de koppositie in Duitsland bezet. De voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund bedraagt twee punten. Bij tegenstander Wolfsburg stond Micky van de Ven in de basis.



Timo Baumgartl stond in de basis bij de koploper. De voormalig PSV’er stond een half jaar buitenspel vanwege een teelbaltumor. Baumgartl moest worden geopereerd en moest chemotherapie ondergaan. De 26-jarige verdediger is echter volledig hersteld.

De positie van trainer Julian Nagelsmann staat bij het geplaagde Bayern München niet ter discussie. Directeur Oliver Kahn blijft overtuigd van de kwaliteiten van de 35-jarige Nagelsmann, wiens ploeg zaterdag bij FC Augsburg (1-0) voor de vierde wedstrijd op rij punten liet liggen in de Bundesliga.

,,We zijn niet bezig met andere coaches”, zei Kahn bij het traditionele bezoek van Bayern aan het Oktoberfest in München. ,,Natuurlijk zijn we allemaal ontevreden en in een slechte bui. Maar we moeten ervan uitgaan dat we tegen Bayer Leverkusen weer vol in de aanval gaan.” Dat is de eerste tegenstander van Bayern na de interlands, een periode die volgens Kahn voor rust moet gaan zorgen bij de Duitse topclub.

Basisspelers Matthijs de Ligt en voormalig Ajacied Noussair Mazraoui konden zaterdag in Augsburg de eerste nederlaag van het seizoen niet voorkomen. Daarvoor had de regerend kampioen in de Bundesliga al drie keer op rij gelijkgespeeld.

Bekijk hier de samenvatting van Augsburg - Bayern:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Ligt kon niet voorkomen dat Mergim Berisha na 59 minuten vanaf een meter of tien de bal binnenschoot. Bayern kreeg daarna kansen via Leroy Sané en invaller Marcel Sabitzer, maar kon niet meer voor de gelijkmaker zorgen. Jeffrey Gouweleeuw had een basisplaats bij Augsburg. Voor Bayern was het de eerste nederlaag in de competitie, maar de laatste drie wedstrijd werden ook al gelijkgespeeld.

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund nam de leiding in de Bundesliga door de derby met Schalke 04 met 1-0 te winnen. De ploeg uit Gelsenkirchen, met Sepp van den Berg in de verdediging, hield lang stand in het Signal Iduna Park in Dortmund. De thuisploeg, waar Donyell Malen was gestart en na ruim een uur werd gewisseld, sloeg in het laatste kwartier alsnog toe. De 17jarige invaller Youssoufa Moukoko kopte binnen op aangeven van Marius Wolf. Dortmund raakte in de eerste helft wel Marco Reus kwijt. De Duitse middenvelder werd met een enkelblessure per brancard van het veld gedragen.

Na onderzoek bleek dat Borussia Dortmund zijn aanvoerder voorlopig kwijt is, maar dat de Duitse international niet hoeft te vrezen voor het WK. Technisch directeur Sebastian Kehl bevestigde vandaag dat het herstel drie tot vier weken gaat duren. ,,Zijn WK komt niet in gevaar”, zei Kehl bij tv-zender Sport1. Het WK in Qatar begint op 20 november.

Reus moest wel afzeggen voor de komende twee interlands uit de Nations League. Duitsland neemt het op tegen Hongarije en Engeland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslagen Bundesliga

FC Augsburg - Bayern München 1-0

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1-1

Borussia Dortmund - Schalke 04 1-0

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 1-3

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 3-0

1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg

VfL Bochum - 1. FC Köln

TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg

Check hier de stand van zaken in de Bundesliga