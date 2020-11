Toptalent Moukoko kan dag na zestiende verjaardag al debuteren: ‘Hard gewerkt om hier te zijn’

Moukoko blijft nuchter onder de groeiende verwachtingen rondom zijn officiële debuut. ,,Ik lees wat de media schrijven. Maar ik leg mezelf geen druk op”, aldus de in Kameroen geboren aanvaller. Zaterdag speelt Dortmund bij Hertha BSC en het is nog de vraag of trainer Lucien Favre plannen heeft met Moukoko. Hij zou dan de jongste speler in de geschiedenis van de Bundesliga zijn. Dat record staat nu op naam van Nuri Sahin, die 16 jaar en 335 dagen oud was bij zijn debuut voor Borussia Dortmund in 2005. Dortmund heeft met Engels international Jude Bellingham (17) en Amerikaans international Giovanni Reyna (18) al een aantal toptalenten die veel spelen.



,,Ik maak me geen zorgen of ik speel of niet. Ik weet dat ik op een gegeven moment mijn debuut zal maken”, aldus Moukoko. ,,Ik heb hard gewerkt om hier te zijn. Nu moet ik het beste van mijzelf geven. Een aanvaller leeft voor doelpunten.”