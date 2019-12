Tottenham Hotspur verbant fan die beker op veld gooide

Poll Wie worden de kampioenen in Nederland, Duitsland, Italië en Spanje?

23 december In Engeland dendert het circus van de Premier League de komende weken vrolijk door, maar in alle andere competities in Europa kunnen de spelers met hun familie even genieten van de feestdagen en de batterij opladen voor de tweede seizoenshelft. Een goed moment om de balans op te maken en te kijken hoe het ervoor staat in de titelrace in deze Europese competities.