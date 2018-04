Tottenham Hotspur wint na 28 jaar eindelijk weer eens bij Chelsea

Paul Gascoigne, Gary Lineker, Mohamed Nayim, Pat van den Hauwe en Gary Mabutt; het is een kleine greep uit de namen van de spelers van Tottenham Hotspur die op 10 februari 1990 (1-2) op het veld stonden bij de laatste overwinning van Spurs op bezoek bij Chelsea. Sindsdien volgden er liefst 24 nederlagen en negen gelijke spelen op Stamford Bridge. Thuis op White Hart Lane werd er nog wel eens gewonnen en in 2008 werd Chelsea op Wembley verslagen in de finale van de League Cup, maar de tocht naar Stamford Bridge werd iedere keer zwaarder voor de supporters van Spurs.



Arsenal is en blijft de grote rivaal van Tottenham, maar de fans van Spurs kregen de laatste jaren ook een flinke hekel aan het poenerige Chelsea. Vooral 2-2 gelijkspel op 2 mei 2016, waardoor Leicester City kampioen werd, deed pijn bij de spelers en supporters van Tottenham Hotspur. Vandaag was daar dan eindelijk die revanche, met een hele zoete zege. Het was bovendien pas de tweede zege in 22 uitwedstrijden bij andere ploegen uit de top zes (Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal en Chelsea) onder leiding van manager Mauricio Pochettino. Het gat tussen nummer vier Tottenham Hotspur (64) en nummer vijf Chelsea (56) is nu acht punten, waarmee regerend kampioen Chelsea serieus moet vrezen voor het mislopen van een Champions League-ticket. Beide ploegen hebben na vandaag nog zeven competitieduels te spelen.