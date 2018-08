Tottenham moet Son weken missen

De 26-jarige Koreaan was afgelopen seizoen meestal basisspeler bij de Spurs. Hij maakte twaalf doelpunten in de Premier League, twee minder dan een jaar eerder. Tottenham probeerde de afgelopen weken wel om zich op de transfermarkt in te dekken voor de tijdelijke afwezigheid van Son, maar de Londense club slaagde er niet in een nieuwe aanvaller vast te leggen. De Spurs heeft zelfs geen enkele speler aangetrokken deze zomer, een unicum in de Premier League.