Tottenham onderuit in Portugal, Mourinho wint bij debuut met Roma

In Memoriam ‘Wat moet ik met die gewichthef­fer?’, zei de trainer van Bayern, waarna Müller begon te scoren

15 augustus ‘Wat moet ik met deze gewichtheffer?’ Dat zou de trainer van Bayern München hebben gezegd toen hij in de zomer van 1964 een nieuwe spits voor zijn neus kreeg. Het was ene Gerd Müller. Een onbekende jongeman, klein en met dikke benen en een vlezige kont. Hij was zojuist overgenomen van het bescheiden TSV1861 Nördlingen.