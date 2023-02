Tottenham voorlopig zonder trainer Antonio Conte: ‘Mijn lichaam heeft geleden onder mijn ongeduld’

Ajax is gewaar­schuwd: cultclub Union verovert Europa met budget van degradatie­kan­di­daat

In Union Berlin treft Ajax bij de Europese hervatting een opponent die reuzensprongen in Duitsland en Europa maakt. Was Union in 2018 nog actief in de 2. Bundesliga, daar is de club nu de favoriet om de suprematie van Bayern München te doorbreken. Dit is hoe en waarom Ajax gewaarschuwd is.