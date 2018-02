Trainer Berizzo hersteld van prostaatkanker

Belgische topper eindigt onbeslist

21:01 Club Brugge heeft de topper in de Belgische competitie tegen nummer twee Charleroi niet kunnen winnen. Het duel in het Jan Breydelstadion eindigde in 3-3. Brugge houdt een voorsprong van elf punten op Charleroi en heeft twaalf punten meer dan Anderlecht.