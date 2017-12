Trainer Berizzo na operatie terug bij Sevilla

Bij Berizzo werd vorige maand prostaatkanker ontdekt. Vlak voor de wedstrijd tegen Liverpool in de Champions League lichtte de Argentijn zijn spelers in. Sevilla maakte tegen de Engelse club in de tweede helft een achterstand van 3-0 goed en pakte in blessuretijd een punt (3-3). Een paar dagen later onderging Berizzo een operatie. Ernesto Marcucci, de trainer van het tweede elftal, nam sindsdien de taken van Berizzo over.