Trainer Franse hekkensluiter weg na gewraakte uitspraak over aanranding

Angers was zondag kansloos tegen Montpellier (5-0). Bouhazama liet tijdens die wedstrijd Ilyes Chetti meespelen. Volgens lokale media heeft die verdediger bekend dat hij een jonge vrouw heeft betast in een nachtclub. Maar Bouhazama vond dat aanvankelijk geen probleem. “Het valt wel mee. We hebben allemaal wel eens een meisje aangeraakt”, zei hij.