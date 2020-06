Transformatie van Liverpool: zo werd de subtopper onder Klopp ongenaakbaar landskampioen

Van Skrtel naar Van DijkIn vijf seizoenen zette Jürgen Klopp Liverpool naar zijn hand, met de eerste landstitel sinds 1990 tot gevolg. Hoe transformeerde de ploeg in vijf jaar onder leiding van de Duitser in een ontembare landskampioen? De meest gebruikte spelers in Klopp's debuutseizoen en nu vergeleken.

Simon Mignolet -> Alisson Becker

Volledig scherm Simon Mignolet. © Action Images via Reuters In het eerste jaar van Jürgen Klopp in Engeland stond Mignolet 34 Premier League-duels onder de lat. In totaal moest hij vijftig tegengoals slikken. Het seizoen ervoor was de inmiddels 32-jarige Belg nog naar de bank verwezen, ten faveure van voormalig Feyenoord-goalie Brad Jones. In 2018 versterkte Liverpool zich met de gewenste doelman Alisson Becker, die voor meer dan zestig miljoen euro overstapte van AS Roma. Mignolet was toen al bankzitter achter de in de Champions League-finale schutterende Loris Karius de bank en keept sinds 2019 voor Club Brugge.

Nathaniel Clyne -> Trent Alexander-Arnold

De backs vervullen een grote rol in het spel van Klopp. Het was de Duitser er daarom alles aan gelegen een topper op die positie te vinden. Nathaniel Clyne was in 2015 voor een slordige 17 miljoen euro overgekomen van Southampton, maar was niet de speler naar wie Klopp op zoek was. Die bleek al jaren rond te lopen in de eigen jeugd. Alexander-Arnold is een kind van de club en draagt sinds 2004 het shirt van The Reds. Klopp turnde hem om van een middenvelder tot rechtsback en beloonde zijn stormachtige ontwikkeling met een basisplaats. De 21-jarige Engelsman was dit seizoen een van de vele revelaties bij de landskampioen.

Martin Skrtel -> Virgil van Dijk

Ondanks zijn gespierde torso stond Skrtel bij Liverpool van nature bekend als een softie. Te vaak liet hij zich verschalken in de duels, te vaak leidde hij een tegentreffer in. Dat constateerde ook Klopp, die Skrtel na acht dienstjaren bij Liverpool in zijn eerste zomer als trainer in Engeland liet vertrekken. Pas in januari 2018 kwam in de persoon van Virgil van Dijk een geschikte vervanger in het centrum. Van Dijk werd voor 84,5 miljoen euro gekocht van Southampton en bleek het ontbrekende puzzelstukje. Met geen enkele aanwinst van de afgelopen jaren zal Klopp zo blij zijn als met de Oranje-captain.

Volledig scherm Van DIjk in duel met Dominic Calvert-Lewin. © AFP

Dejan Lovren -> Joe Gomez

Lovren maakte de volledige ontwikkeling van Liverpool de laatste jaren mee, maar moest dat bekopen met een plek op de bank. De Bosniër was in 2015 nog basisspeler, maar verdween langzaam uit het elftal. Sinds dit seizoen is Joe Gomez de vaste kompaan van Van Dijk in het hart van de defensie. Het 23-jarige talent streefde ook Joel Matip voorbij, die afgelopen seizoen nog basisklant was. Lovren kwam dit seizoen tien keer in actie, Matip negenmaal.

Alberto Moreno -> Andrew Robertson

Kenners voorspelden een gouden toekomst voor Moreno en Liverpool was dan ook in zijn nopjes toen de back in 2014 naar Anfield toog. Klopp gebruikte hem in zijn eerste jaar als basisspeler, maar kon de Spanjaard vanwege zijn defensieve fouten onmogelijk handhaven. Met de rechtsbenige middenvelder James Milner als linksachter vond Klopp een tijdelijke oplossing, maar alles viel op zijn plaats toen Andrew Robertson in 2017 Hull City verruilde voor Liverpool. De Schot, slechts voor negen miljoen euro overgenomen, ontwikkelde zich sensationeel en werd een van de drijvende krachten achter het ongekende Liverpool-succes. In amper vier jaar van de Championship naar Champions League-winst, het is maar voor weinig spelers weggelegd.

Volledig scherm Moreno (l) staat momenteel onder contract bij Villareal. © AFP

Emre Can -> Jordan Henderson

Can hield Henderson vijf seizoenen geleden nog op de bank, inmiddels is de Duitser vertrokken naar Juventus en is Henderson uitgegroeid tot aanvoerder en boegbeeld. Ook Adam Lallana en Lucas Leiva kwamen in 2015/2016 veel aan spelen toe. Lallana behoort anno 2020 nog altijd tot de selectie, maar was dit seizoen zelden basisspeler en loopt over enkele weken gratis de deur uit.

James Milner -> Georginio Wijnaldum

De naam van Milner viel al eerder. De Engelsman was voor Klopp het ideale alternatief op de linksbackpositie, tot de komst van Robertson. Sindsdien moet de middenvelder het steeds vaker met een reservebeurt doen. De belangrijkste reden dat Milner dit seizoen nauwelijks in actie komt, is het ijzersterke spel van Georginio Wijnaldum. De Oranje-international werd een van de eerste aankopen van Klopp en groeide uit tot sterkhouder. Wijnaldum krijgt doorgaans ook de voorkeur boven miljoenenaankopen Fabinho (45 miljoen euro) en Naby Keita (60 miljoen euro).

Volledig scherm Wijnaldum, Milner en Henderson. © BSR Agency

Philippe Coutinho -> Fabinho

De enige positie waar Liverpool geen winst heeft geboekt. Coutinho was dé sterspeler van Liverpool en trok in januari 2018 voor 120 miljoen euro naar Barcelona, waar het nog niet bepaald wil vlotten voor de Braziliaan. Zijn vertrek was een flinke aderlating voor Klopp, die het geld wel kon gebruiken om zich te versterken met Virgil van Dijk. Een half jaar later kwam Coutinho's landgenoot Fabinho van AS Monaco, die dit seizoen uitgroeide tot vaste basisspeler.

Jordon Ibe -> Mohamed Salah

Bij gebrek aan topspelers kreeg de jonge twintiger Jordon Ibe het vertrouwen van Klopp. Ibe scoorde slechts eenmaal en wist de hoge verwachtingen als supertalent nooit in te lossen. In 2016 vertrok hij naar Bournemouth, waar hij inmiddels als gewaardeerde kracht de rechterflank bestrijkt. De gewenste versterking kwam pas in 2017, toen Mohamed Salah AS Roma verruilde voor Liverpool. In Engeland werd Salah een van de meest gevreesde buitenspelers ter wereld en topscorer in het seizoen 2017/2018. Salah is de absolute ster in het droomteam van Klopp.

Volledig scherm Het tandem op rechts: Alexander-Arnold en Salah. © Action Images via Reuters

Roberto Firmino -> Roberto Firmino

De Braziliaan is de enige speler die alle schiftingen overleefde en vijf jaar na de aanstelling van Klopp nog altijd basisspeler is. Firmino groeide de laatste jaren uit tot het oogappeltje van de oefenmeester, die de naam van de schaduwspits blindelings op het opstellingsbord noteert. Ondanks zijn magere cijfers voor een spits - dit seizoen staat de teller pas op acht goals - is Firmino onomstreden in de punt van de aanval.

Christian Benteke -> Sadio Mané

Benteke werd vlak voor de aanstelling van Klopp, die de ontslagen Brendan Rodgers opvolgde, voor liefst 46 miljoen euro overgenomen van Aston Villa. De Belgische ging gebukt onder zijn hoge prijskaartje en gaat sindsdien door het leven als een van de grootste miskopen uit de Liverpool-historie. Al na een jaar moest hij zijn koffers weer pakken om naar Crystal Palace te vertrekken. Met de verkoopmiljoenen van Benkete aan de Londense club ging Liverpool de transfermarkt op voor een succesvollere aankoop. Sadio Mané werd gestrikt van Southampton en groeide uit tot topspeler in het sterrenensemble.

Van middenmoot naar titel In vijf jaar tijd zette Liverpool een steile opmars in richting de top. Het eerste seizoen onder Klopp eindigde teleurstellend met de achtste plaats. Wél bereikten The Reds de finale van de Europa League, waarin Sevilla te sterk was. Sindsdien werd de weg omhoog ingezet. Na twee keer als vierde geëindigd te zijn, werd Liverpool afgelopen seizoen met 97 punten tweede achter Manchester City. De Champions League werd wél prooi voor Liverpool, dat het jaar ervoor nog pijnlijk onderuit ging tegen Real Madrid.