Triest: Donny van de Beek loopt bij basisplek Manchester United knieblessure op door toedoen van Marcos Senesi

AZ wint oefenduel bij Atalanta, Peer Koop­meiners verslaat zijn broer Teun

AZ heeft het oefenduel met Atalanta gewonnen. De Alkmaarders waren in het noorden van Italië met 0-1 te sterk voor de nummer zes van de Serie A. Hakon Evjen maakte in Bergamo de enige treffer van de wedstrijd. De Noorse aanvaller gleed al na 29 seconden de bal in het Italiaanse doel.

29 december