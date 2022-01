Trio Nederlanders van Atalanta boekt ruime zege in duel met acht treffers

Atalanta leidde bij de rust al met 3-0. Mario Pasalic, Luis Muriel en Roeslan Malinovski kwamen tot scoren. Na een eigen treffer van Berat Djimsiti (1-3) besliste opnieuw Muriel een kwartier voor tijd het duel met zijn tweede doelpunt (1-4). Daarna troffen ook Beto (2-4), Joakim Maehle (2-5) en Matteo Pessina (2-6) nog doel.



Bij Atalanta waren de middenvelders De Roon en Koopmeiners basisspelers. De Roon werd tijdens de rust gewisseld. Ploeggenoot Hateboer viel in de 73ste minuut in en gaf de assist bij het doelpunt van Maehle. Bram Nuytinck had als aanvoerder een basisplaats bij Udinese.