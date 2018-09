Tsjechische arbiter fluit Bayern-Ajax

Královac had twee keer eerder een duel van de Amsterdammers in de Champions League onder zijn hoede. In 2012 was de Tsjech erbij toen Ajax afgedroogd werd door Real Madrid (4-1), een jaar later zag hij Ajax met 2-1 winnen van Barcelona.



Ajax gaat na één duel aan de leiding in groep E. De Nederlandse nummer 2 won thuis met 3-0 van AEK Athene en houdt Bayern, dat met 0-2 van Benfica won, op doelsaldo achter zich. Benfica en AEK strijden dinsdag in Athene om de eerste punten.



PSV speelt een dag later thuis tegen Internazionale. De arbiter voor dat duel is nog niet bekend.