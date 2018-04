Tudor volgt ontslagen Oddo op bij Udinese

Excuses voor Iniesta: 'Sorry Andrés, dat je nooit de Gouden Bal won'

17:06 Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football, heeft zijn excuses aangeboden aan Andrés Iniesta. Het magazine dat verantwoordelijk is voor de uitreiking van de Ballon d'Or heeft er spijt van dat Iniesta nooit met Gouden Bal in handen stond: 'Perdón Andrés', ofwel 'Sorry Andrés'.