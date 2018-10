Turan moet lange celstraf vrezen na geweldpleging en wapenbezit

Rode Duivels niet op oorlogs­sterk­te tegen Oranje

17:08 België verschijnt morgenavond niet op volle oorlogssterkte aan de aftrap voor de vriendschappelijke interland tegen het Oranje in het Koning Boudewijnstadion van Brussel. ,,We gaan sommige spelers maar 45 minuten laten spelen", zei bondscoach Roberto Martínez. ,,We gaan ook zes reserves gebruiken, maar gaan wel gewoon proberen te winnen."