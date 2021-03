Turkije kleineert in Málaga ook Haaland en co

SamenvattingTurkije heeft ook de tweede wedstrijd in de WK-kwalificatie overtuigend gewonnen. Na de 4-2 zege op Oranje won het team van bondscoach Şenol Güneş vanavond in Estadio La Rosaleda in Málaga met 0-3 van Noorwegen. Deze keer was Burak Yilmaz niet de uitblinker, maar waren het Ozan Tufan (twee goals) en Çağlar Söyüncü die voor de Turkse zege zorgden.

Noorwegen speelt haar thuiswedstrijden normaal gesproken in het Ullevaal Stadion in Oslo, maar de Noorse overheid besloot dat de spelers van Turkije niet welkom waren vanwege het coronavirus. De wedstrijd werd daarom gespeeld in Estadio La Rosaleda in Málaga. Noorwegen begon de WK-kwalificatie afgelopen woensdag zo’n 100 kilometer verderop met een 0-3 overwinning in Gibraltar. Turkije begon de kwalificatiereeks zoals bekend met een knappe 4-2 zege op Oranje. De vraag was dus wie de leiding zou gaan nemen in poule G en het antwoord werd Turkije.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na drie minuten schoot Fenerbahçe-middenvelder Ozan Tufan de 0-1 al binnen voor Turkije. Na 28 minuten verdubbelde Çağlar Söyüncü de voorsprong voor de Turken. De 24-jarige verdediger van Leicester City kopte een corner van Yusuf Yazici hard binnen. Een kwartier na rust maakte Ozan Tufan met een fraai schot ook nog de 0-3, waarmee de wedstrijd wel was gespeeld. Erling Haaland kwam woensdag niet tot scoren tegen Gibraltar en was vanavond ook vrijwel onzichtbaar. Hij werd na 83 minuten naar de kant gehaald. Noorwegen stond toen al met tien man na een rode kaart van Kristian Thorstvedt in de 80ste minuut. AZ-middenvelder Fredrik Midtsjø had twaalf minuten daarvoor plaats moeten maken voor Thorstvedt omdat hij al geel op zak had. AZ-rechtsback Jonas Svensson kwam na 68 minuten ook in het veld.

Noorwegen deed alleen in 1938 (laatste zestien), 1994 (poulefase) en 1998 (laatste zestien) mee aan het WK. Turkije was twee keer van de partij, in 1954 en 2002. Bij die tweede deelname eindigde Turkije knap als derde, maar daarna deed het land alleen nog mee aan het EK 2008 (halve finale) en EK 2016 (poulefase). Turkije zit komende zomer bij het EK in de poule met Italië, Wales en Zwitserland. Noorwegen plaatste zich niet. In de play-offs bleek Servië te sterk.

Volledig scherm Ozan Tufan (2x) en Çağlar Söyüncü maakten de goals voor Turkije. © AP

Volledig scherm Jonas Svensson viel in bij Noorwegen. © AP

Volledig scherm © AP