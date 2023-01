Twee doelpunten binnen tweehonderd seconden, Mainz en Dortmund vinden snel het net

‘Amateuris­ti­sche’ Serge Gnabry op matje geroepen door Bay­ern-lei­ding na bezoekje aan Parijs

Bayern München is niet te spreken over Serge Gnabry. De aanvaller ging zondag naar een mode-evenement in Parijs, twee dagen na de hervatting van de Bundesliga tegen RB Leipzig (1-1). Technisch directeur Hasan Salihamidzic noemt het tripje van de 27-jarige Duitser op een vrije dag ‘amateuristisch’.

13:31