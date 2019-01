Twee kussens gevonden die mogelijk van vliegtuig Sala zijn

Het onderzoeksteam heeft nu een stuk oceaan van vier vierkante zeemijlen in kaart gebracht waar aan het einde van het weekend gezocht gaat worden. Eerder is niet mogelijk vanwege de weersomstandigheden. Het nieuwe onderzoek zou zo'n drie dagen moeten duren en wordt gedaan met behulp van sonar in de hoop het wrak op de zeebodem te vinden.

Vorige week maandag verdween het in Frankrijk opgestegen privévliegtuig van de radar boven de Kanaaleilanden. Sindsdien ontbrak van hem, de piloot en het toestel elk spoor.



Sala had vlak daarvoor getekend bij de Engelse club Cardiff City. Hij was de man voor wie Cardiff City - in degradatienood - 17 miljoen euro betaalde, een clubrecord. Sala tekende vorige week zijn contract in de Welshe hoofdstad, maar keerde snel terug naar het westen van Frankrijk. Om nog wat zaken in orde te brengen en om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten. Bij Cardiff City stelden ze voor om een commerciële vlucht te regelen. Het zou weliswaar een odyssee langs een paar incheckbalies in Londen en Parijs worden, want rechtstreeks vliegen tussen Cardiff en Nantes gaat niet. Sala weigerde - een privévlucht was sneller.