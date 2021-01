Twee leden technische staf Barça positief getest

‘Slechts’ een halve finale tegen Brentford in de League Cup? Niet volgens Mourinho

4 januari De wedstrijd tegen Brentford in de halve finale van de League Cup in het Engelse voetbal is de ‘belangrijkste’ voor Tottenham Hotspur sinds Mourinho er trainer is. Dat zei de Portugese coach in zijn voorbeschouwing op de ontmoeting van dinsdag. Brentford speelt in de Championship, het tweede niveau van het land.