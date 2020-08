Twee positieve tests bij Atlético Madrid

Video Valse start voor Vlap en Luckassen met Anderlecht in Mechelen

20:46 Anderlecht pakte vorig seizoen slechts zes punten uit de eerste negen competitieduels, maar ook nu is de start niet goed voor de Belgische recordkampioen. De ploeg van coach Franky Vercauteren gaf vanavond in het uitduel bij KV Mechelen in de slotfase de punten nog uit handen: 2-2.