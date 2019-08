Twente speelde ooit tegen Maradona: ‘De mensen waren bezeten van hem’

Jans definitief aan de slag als trainer van FC Cincinnati

5 augustus Ron Jans zet zijn trainersloopbaan voort in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. De oud-coach van onder meer PEC Zwolle en FC Groningen gaat aan de slag bij FC Cincinnati. Jans wordt maandag gepresenteerd en zit zaterdag in de uitwedstrijd tegen Columbus voor het eerst op de bank. Cincinnati staat laatste in de Eastern Conference, Columbus is voorlaatste.