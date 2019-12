UEFA-baas haalt uit naar VAR: ‘Heb je een grote neus, sta je buitenspel’

Quote Stoppen we nu met de VAR, dan worden we afgemaakt. Aleksander Ceferin De internationale controverse rond de VAR steekt Ceferin. ,,Het systeem wordt in elk land anders toegepast. In Engeland kijken ze niet eens en in Italië nemen ze een half uur de tijd. Dan weet je dat het een zootje is. Assistent-scheidsrechters vlaggen niet eens meer: ze wachten, wachten en wachten, spelers die niet meer juichen na een doelpunt. En zo kan ik wel doorgaan.”

Ceferin heeft wel een idee hoe de frustratie bij clubs en fans kan worden weggenomen. ,,Als je nu als speler een grote neus hebt, kun je door de VAR worden teruggefloten vanwege buitenspel. Dan zie je van die strepen op televisie die exact de buitenspellijn aangeven. Maar die zijn getekend door de VAR en zijn assistenten. Dat is toch subjectief? We moeten gewoon af van die controverses die wekelijks opspelen. Daarom hebben we als UEFA een voorstel in de maak dat we binnenkort willen voorleggen aan onze scheidsrechterscommissie: bepaal een buitenspelmarge van tien of twintig centimeter.”

Bekijk hier nog eens het afgekeurde doelpunt van Quincy Promes tijdens Ajax-Chelsea

Ook wil Ceferin hands gaan aanpakken. ,,We zaten twee weken terug met Europese topcoaches, onder wie Jürgen Klopp, Pep Guardiola en Zinedine Zidane samen in Nyon. Ze kregen van onze scheidsrechtersbaas Roberto Rossetti een video te zien met een handsbal. Hij vroeg: hands of niet? De halve kamer zei ‘ja', de andere helft zei ‘nee'. Vertel me dan maar wat de regel is? We weten het gewoon niet! Was het de intentie om de bal met de hand te spelen? Hoe moeten dat nu eigenlijk bepalen, de scheidsrechter is toch geen psycholoog die kan weten of je het met opzet deed of niet?”

WK-finale

Met lichte spijt moet Ceferin constateren dat VAR afschaffen geen optie is. ,,Laat me duidelijk zijn dat ik geen fan was en nog steeds niet bén. Scheidsrechters maken fouten, zoals de VAR nu fouten maakt. Dat gebeurt al sinds ik als jochie voetbal volg. De eerste keer dat ik zag dat een scheidsrechter de fout in ging was bij het derde doelpunt van Argentinië in de WK-finale tegen Nederland in 1978. Ze maken fouten zoals spelers fouten maken, maar nu is de technologie aan het woord. Alleen weet niemand nu wie er iets besluit. Maar ik realiseer me ook: stoppen we er nu mee, dan worden we afgemaakt.”

Bekijk hier de samenvatting van de WK-finale Argentinië-Nederland in 1978