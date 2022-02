UEFA geeft gratis kaarten weg aan trouwe voetbalfans Europese finalisten

Samenvatting Juventus wint dankzij scorende debutanten Vlahovic en Zakaria

Juventus geeft de hoop op de landstitel nog niet op. De ploeg van coach Massimiliano Allegri won vanavond met 2-0 van Hellas Verona dankzij goals van debutanten Dusan Vlahovic en Denis Zakaria. De achterstand op koploper Internazionale is nog altijd acht punten, maar met de talentvolle nieuwkomers is het geloof in Turijn weer terug.

7 februari