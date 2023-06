UEFA is wangedrag José Mourinho zat: coach AS Roma krijgt flinke straf

Mourinho beledigde scheidsrechter Anthony Taylor toen hij hem na de wedstrijd op de parkeerplaats bij het stadion in Boedapest tegenkwam. Roma verloor de in 1-1 geëindigde finale na strafschoppen. De scheidsrechter werd een dag later belaagd door AS Roma-fans op het vliegveld.

De UEFA legde AS Roma verder twee boetes, van 50.000 en 5000 euro, op. De eerste geldstraf is voor het gedrag van de fans tijdens de finale. Zij staken vuurwerk af, gooiden met voorwerpen en vernielden spullen. Roma mag de eerstkomende Europese uitwedstrijd geen supporters meenemen. De tweede boete is opgelegd voor misdragingen door spelers van AS Roma. De UEFA wil dat AS Roma binnen een maand contact opneemt het de Hongaarse voetbalbond om de in het stadion aangerichte schade te vergoeden.