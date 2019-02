UEFA opent onderzoek naar gele kaart Sergio Ramos

De UEFA heeft in het verleden echter wel vaker spelers hard aangepakt nadat ze een gele kaart om soortgelijke reden hadden uitgelokt.



Ramos kreeg gisteren in de slotfase van het eerste duel met Ajax in de achtste finales van de Champions League een gele kaart na een opzichtige overtreding op Kasper Dolberg. Het was zijn derde gele kaart van dit seizoen, waardoor de aanvoerder van Real Madrid geschorst is voor de return. Ramos zei na de wedstrijd in Spaanse media dat hij die kaart met opzet pakte.



,,Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dit niet bewust deed”, zei de Madrileense aanvoerder na de wedstrijd tegen de Spaanse pers. ,,Gezien de stand was dat wel iets waar ik mee bezig was. Ik wil de tegenstander zeker niet onderschatten en ik denk ook niet dat het al gedaan is, maar in het voetbal moet je soms ingewikkelde beslissingen nemen.”



Expres een gele kaart pakken mag niet van de UEFA, en dus kwam hij hier later weer op terug via Twitter. ‘’Het doet mij, meer dan wie dan ook, pijn dat ik de return moet missen. Het beste van vandaag is het resultaat, het ergste is dat ik mijn teamgenoten in de volgende wedstrijd niet kan helpen.”



De voetbalbond heeft zowel Ajax als Real geïnformeerd over het onderzoek, dat Ramos mogelijk op een langere schorsing kan komen te staan.