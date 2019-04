UEFA straft Montenegro voor racistische fans: één duel zonder publiek

Engeland won met grote cijfers in Podgorica (1-5), maar uitblinker Raheem Sterling was na afloop niet te genieten. ,,Het is een schande dat dit maar doorgaat”, zei Sterling, die een treffer vierde door zijn handen achter zijn oren te houden. ,,Ik wilde ze laten zien dat er meer nodig is om ons boos te maken en te stoppen. Het enige wat wij kunnen doen, is aandacht vragen voor deze situatie. Het is nu tijd dat de mensen die het voor het zeggen hebben hier paal en perk aan gaan stellen. Je kan boetes uitdelen, maar wat helpt dat? Je moet de fans straffen door ze te verbieden naar de wedstrijd te gaan, misschien denken ze dan wel twee keer na voordat ze zoiets doen.”



Ook Danny Rose had het zwaar te verduren. De verdediger van Tottenham Hotspur reageerde ontgoocheld op de kwetsende spreekkoren. ,,Ik heb er genoeg van. Ik heb misschien nog vijf of zes jaar voor de boeg, maar ik kan niet wachten om het voetbal achter me te laten. Het enige waaraan ik toen dacht was: drie punten pakken en zo snel mogelijk wegwezen hier’', zei Rose.



De UEFA legde de voetbalbond van Montenegro tevens een geldboete op van 20.000 euro voor andere incidenten tijdens de wedstrijd - op de tribunes braken vechtpartijen uit en werd vuurwerk afgestoken. Bij het thuisduel met Kosovo dient in het stadion ook een groot spandoek duidelijk zichtbaar te zijn met de tekst: #EqualGame. Rose vreesde tijdens het onderzoek al dat de UEFA met zo'n straf op de proppen zou komen. ,,Verwachten mensen echt dat het zal stoppen met zulke boetes? Dat zijn bedragen die ik uitgeef op een avondje stappen in Londen. Zolang er geen forse straffen zullen komen hoeven we weinig verandering te verwachten.”



Sterling ontving gisteren een prijs voor zijn strijd tegen racisme. Bekijk hieronder de video.