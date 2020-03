‘UEFA wil EK voetbal naar 2021 opschuiven’

Hoe nu verder met het EK voetbal? Dat is een logische vervolgvraag nadat in veel grote competities voetbalwedstrijden zijn uitgesteld. Geruchten gaan zelfs dat het EK een jaar opschuift naar 2021.

Via een videoverbinding vergadert de UEFA dinsdag over de voortgang van alle nationale competities en Europese competities. Daarbij staat ook het EK van komende zomer op de agenda. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Franse krant l’Équipe staat dat toernooi op losse schroeven en is de kans groot dat het EK, dat halverwege van juni van start van start zou gaan, een jaar wordt doorgeschoven. Zowel bij de KNVB als bij de Johan Cruijff Arena is nog niets bekend over een eventuele opschuiving van het eindtoernooi. Mogelijk komt de UEFA dan wel in de knel met het WK voor clubteams, dat wereldvoetbalbond FIFA in de zomer van 2021 wil organiseren.

Ruimte

Een uitstel van het EK zou de nationale competities, de Europa League en de Champions League wel ruimte bieden om het seizoen af te maken. Ook staan er nog EK-kwalificatieduels in maart op de agenda, die met de huidige ontwikkelingen natuurlijk hoogst onzeker zijn. De Serie A, La Liga, de eredivisie en meer buitenlandse competities tijdelijk of voor onbepaalde tijd stil. Sommige competities gaan wel door, maar worden achter gesloten deuren gespeeld. Daarnaast is het ook nog maar de vraag of de Europese toernooien 'gewoon’ doorgaan. Vanavond zijn al enkele Europa League-affiches geschrapt vanwege reisbeperkingen tussen Italië en Spanje en logischerwijs wordt dinsdag ook doorgesproken of dat toernooi, en de Champions League, opgeschort wordt. Volgens l’Équipe is de kans groot dat dat dinsdag beslist wordt.

In de Champions League zijn deze week al twee wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld. Zo is Manchester City - Real Madrid al uitgesteld vanwege de thuisisolatie van de selectie van Real. Bij de basketbalclub van Real Madrid is een speler geïnfecteerd met coronavirus. Ook Juventus - Olympique Lyon gaat niet door omdat Juve-verdediger Rugani is besmet. Vanwege de overvolle kalender en het aankomende EK zitten veel bonden en clubs in een spagaat.



De UEFA belt dinsdag vertegenwoordigers van 55 aangesloten bonden en bestuurders van clubs in om alle voortgang door te spreken. Alle jeugdtoernooien zijn tot en met 14 april al van de kalender gehaald.