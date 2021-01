Uitblinker Memphis Depay redt punt voor koploper Olympique Lyon

Dost klaar voor debuut in Brugge: ‘Hij heeft het profiel dat we nodig hadden’

8 januari Op Stefano Denswil is het waarschijnlijk nog even wachten, maar Bas Dost maakt zondag zijn debuut voor Club Brugge in de uitwedstrijd tegen STVV. ,,De dingen die we van hem vragen, zijn op zijn lijf geschreven”, is trainer Philippe Clement opgetogen over zijn nieuwe spits.