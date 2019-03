Uitblinker Weghorst maakt zijn eerste hattrick in Bundesliga: ‘Besef het nog niet echt’

Reus helpt Dortmund in blessure­tijd aan belangrij­ke zege in Berlijn

20:49 Marco Reus heeft Borussia Dortmund in blessuretijd behoed voor kostbaar puntenverlies in de titelstrijd met Bayern München. De aanvoerder schonk de ploeg van trainer Lucien Favre in Berlijn tegen Hertha BSC in de 92ste minuut de winst: 2-3. Dortmund heeft nu aan kop van de Bundesliga weer drie punten meer dan titelverdediger Bayern, dat zondag FSV Mainz 05 ontvangt.