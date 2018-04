Uitgebuite stadionbouwers krijgen schadevergoeding

Video Met deze weergaloze goal debuteert Zlatan bij LA Galaxy

8:04 Zlatan kan ongetwijfeld even niet meer stuk bij LA Galaxy. De Zweedse spits, die gisteren zijn debuut maakte in de Amerikaanse MLS, maakte een geweldige goal tegen Los Angeles FC. Hij nam van zo'n 30 meter de bal op zijn slof en die plofte achter de verslagen keeper Tyler Miller. En alsof het nog niet genoeg was, tekende de Zweed ook voor de winnende 4-3.