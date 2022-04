Uitslagen en standen buitenlands voetbal

Champions League Jill Roord schiet VfL Wolfsburg ten koste van Arsenal en Vivianne Miedema naar halve finale

Jill Roord heeft VfL Wolfsburg met een goal naar de halve finale van de UEFA Women’s Champions League geholpen. Het Arsenal van Vivianne Miedema werd met 2-0 verslagen. Het eerste duel in Londen was in 1-1 geëindigd.

31 maart