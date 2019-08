Union Berlin bij Bundesliga-debuut hard onderuit tegen Leipzig

Marcel Halstenberg bracht Leipzig na ruim een kwartier op voorsprong op aangeven van Marcel Sabitzer. Een kwartier later was het omgekeerd raak en was Sabitzer de doelpuntenmaker. Die stelde kort voor rust Timo Werner in staat om met een comfortabele 3-0 de pauze in te gaan. Christopher Nkunku bepaalde in de tweede helft de eindstand op 4-0 voor de ploeg van coach Julian Nagelsmann. De van ADO overgekomen Sheraldo Becker viel in de tweede helft in bij Union.



Union promoveerde aan het eind van vorig seizoen via de promotie-degradatiewedstrijd tegen VfB Stuttgart naar het hoogste niveau in Duitsland. Het is de eerste voormalige Oost-Duitse voetbalclub in de Bundesliga sinds Energie Cottbus in seizoen 2008-2009.