Union Berlin blijft jagen op topclubs met scorende Sheraldo Becker, Jeremie Frimpong trefzeker voor Leverkusen

De mee opgekomen Frimpong tikte de bal in de 50ste minuut in het lege doel na een voorzet vanaf de linkerflank van de Franse aanvaller Moussa Diaby. Het was voor Frimpong al zijn achtste doelpunt van het seizoen. De Amsterdammer speelde tot op heden 26 competitiewedstrijden voor Leverkusen. Vorig seizoen kwam hij in 25 duels in de Bundesliga slechts één keer tot scoren. Florian Wirtz maakte er na een uur 0-2 van en Sardar Azmoun bepaalde de eindstand. Daley Sinkgraven en Mitchel Bakker vielen in de slotfase in bij de bezoekers, die zevende staan in de Bundesliga.