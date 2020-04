United-aanvaller Rashford helpt arme kinderen aan eten

Door Geert Langendorff

Foto’s van een lachende Marcus Rashford zijn uiterst zeldzaam. Hij kijkt in voor- en tegenspoed alsof hij met grote tegenzin op het veld staat. De mondhoeken van de spits wijzen steevast naar beneden. Niets lijkt hem blij te maken. Zijn imago van verwende voetballer strookt niet met de werkelijkheid. Nu Engeland in de greep zit van het coronavirus, gebruikt hij zijn status om hongerige kinderen voedsel te bezorgen.

Rashford vroeg aan zijn volgers op Twitter, Instagram en Facebook om geld te doneren aan de organisatie FareShare. Door de sluiting van de bijna 32 duizend scholen in het Verenigd Koninkrijk dreigde miljoenen kinderen, afhankelijk van gratis maaltijden, onvoldoende eten te krijgen. Aan de oproep werd massaal gehoor gegeven. Dankzij Rashford hoeft de meest kwetsbare groep mensen niet meer met een rammelende maag naar bed.

De 38-voudig international van Engeland weet waarover hij praat. In het pikkendonker schoof Rashford nog geen tien jaar geleden aan bij ontbijtclubs. Voor de lunch was hij aangewezen op zijn school. Als de bel ging, kreeg hij een banaan of een appel. ,,Meer kreeg ik niet tot mijn moeder thuis kwam van werk”, gaf hij aan. ,,Ze was rond zessen klaar en moest dan nog anderhalf uur met de bus. Ik zag haar niet voor 19.30 uur. En dan moest ze nog koken.”

‘Rashy’, zoals trainer Ole Gunnar Solskjaer hem noemt, rekent zich tot de gelukkigen. ,,Velen zitten in een veel lastigere situatie dan ik vroeger. Die krijgen thuis niets meer te eten.” In zijn vrije uren, Rashford herstelt in zijn woning in Manchester van een gecompliceerde rugblessure, verdiepte hij zich in de problematiek. Zo maakte hij zich sterk voor de aanschaf van busjes om maaltijden te kunnen bezorgen.

Zijn inzet ging niet ongemerkt voorbij. Op de BBC legde hij via een videoverbinding geduldig uit waarom mensen gul moesten geven, iets wat hij zelf al lang had gedaan. Tijdens het interview werd duidelijk dat hij niet uit verveling handelde. Rashford is ook ambassadeur en jurylid van een gedichtenwedstrijd voor dove kinderen. Ook zet hij zich in om analfabetisme te bestrijden in de armste wijken in Manchester.

De selectie van Manchester United stemde als eerste spelersgroep van clubs in de Premier League in met een vrijwillige korting van dertig procent op hun salaris. De diepe zakken van de Amerikaanse eigenaars raakten niet leeg, maar het gevoel in schrale tijden een gebaar te moeten maken stond aan de basis van het besluit. Het uitgespaarde geld gaat naar lokale ziekenhuizen die vaak met beperkte middelen strijden tegen de epidemie.