Valencia in tweede speelronde onderuit bij Espanyol

Borussia Dortmund eerste koploper na grote zege op RB Leipzig

19:52 Borussia Dortmund is het nieuwe seizoen in de Bundesliga begonnen met een 4-1 zege op RB Leipzig. De nieuwe trainer Lucien Favre kende daarmee een mooi thuisdebuut in het Westfalenstadion, dat weer zat volgepakt met ruim 81.000 toeschouwers.