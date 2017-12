Valencia loopt bij Getafe tegen eerste nederlaag aan

Valencia had in de eerste dertien wedstrijd van dit seizoen negen keer gewonnen en vier keer gelijkgespeeld. Vorige week hield Valencia koploper FC Barcelona nog op een 1-1 gelijkspel in Mestalla, maar vandaag ging de nummer 12 van de afgelopen twee seizoenen toch onderuit. Markel Bergara maakte na 66 minuten de winnende treffer in het Coliseum Alfonso Pérez in Getafe, een plaatsje ten zuiden van Madrid. De promovendus doet het goed en klimt door de overwinning op Valencia naar de achtste plaats in La Liga.