Valencia mag na zege Champions League in

Afscheidsinterview Tien jaar Robben bij Bayern München: Van Arjen Floppen tot Fussbal­gott

10:14 Arjen Robben (35) blikt terug op tien bewogen seizoenen bij Bayern München, waar hij vanmiddag in de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt zijn laatste thuiswedstrijd speelt voor ‘Der Rekordmeister’. Het afscheid stemt Robben weemoedig. ,,Ik weet nog: ik was best huiverig toen ik in 2009 kwam, maar Bayern is de keuze van mijn leven geweest. Ook voor ons gezin.’’