Valencia met de schrik vrij tegen Girona

Het verrassend goed draaiende Girona, tiende in La Liga, scoorde via Portu al in de achtste minuut. De bezoekende ploeg dacht even aan een stuntje, maar Valencia kwam langszij via een eigen doelpunt van Jonás Ramalho. Kort na rust maakte aanvoerder Daniel Parejo vanaf de strafschopstip de winnende treffer.



Valencia bezet de derde plaats in Spanje, twee punten achter Atlético Madrid dat eerder op de dag met 2-0 won van Getafe.